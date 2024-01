Succede di tutto nel finale di Portland-Oklahoma City e l'esito della gara (con la vittoria dei Thunder) non sta bene ai Blazers, che hanno scelto di presentare reclamo ufficiale agli uffici della lega. Il motivo? A Portland affermano che coach Chauncey Billups (con i suoi in vantaggio 109-108) ha richiesto un time-out non accordatogli dalla terna arbitrale prima che a Malcolm Brogdon venisse fischiata un'infrazione di doppio palleggio a 15.1 secondi dalla fine. Il cambio di possesso, il susseguente 1/2 ai liberi di Gilgeous-Alexander e poi il canestro per la vittoria a due secondi dalla fine di Jalen Williams hanno poi sancito il successo degli ospiti, un ko che però i Blazers non accettano né in campo (con il doppio tecnico e l'espulsione di Billups) né fuori, decidendo di presentare reclamo ufficiale per (a loro avviso) l'errore arbitrale sul mancato time-out concesso. "A Billups non è stato concesso il time-out perché l'arbitro era concentrato sull'azione di fronte a lui, che gli rendeva difficile vedere o sentire la richiesta dello stesso Billups", è la versione ufficiale della terna, espressa nell'intervista post-gara. "L'arbitro stava osservando il raddoppio di marcatura effettuato dai Thunder, perché a ogni arbitro viene insegnato di arbitrare fino all'evvenuto completamento della giocata, che in questo caso si è chiusa con l'infrazione di doppio palleggio. I falli tecnici, poi, sono stati la diretta conseguenza di quanto accaduto dopo", la dichiarazione completa affidata al capo terna Bill Kennedy.