Quello tra Warriors e Lakers era il confronto tra le due grandi deluse della Western Conference, ma ha regalato comunque spettacolo. Ad avere la meglio sono stati gli ospiti dopo due sudatissimi supplementari. Il 145-144 in favore dei gialloviola si è materializzato grazie a un finale di gara trasfrormatosi in un botta e risposta tra le stelle delle due squadre. Steph contro LeBron, nell'ennesima replica di una sfida che non perde proprio mai fascino

L' età avanza per entrambi, con James ormai verso i 40 e Curry che tra meno di due mesi ne compirà 36 , ma quando scendono in campo uno contro l'altro lo spettacolo sembra ancora oggi inevitabile. Anche la sfida giocata nella notte al Chase Center di San Francisco tra Warriors e Lakers si è così trasformata in un duello tra LeBron e Steph . Sempre loro due, sempre protagonisti assoluti e trascinatori delle rispettive squadre, il gialloviola con una tripla doppia da 36 punti , 20 rimbalzi e 12 assist , il capitano di Golden State con una prestazione da 46 punti . E, giunti al 2° supplementare , con la gara ancora in bilico in un forsennato punto a punto, la palla è ovviamente finita nelle loro mani .

Colpo su colpo, la vince LeBron dalla lunetta

Dopo quasi un'ora di gioco effettivo sono in molti i giocatori sia tra le fila dei padroni di casa che tra quelle degli ospiti a mostrare segnali di stanchezza. Le mani sui fianchi, la corsa un po' faticosa, qualche passaggio a vuoto per via della limitata lucidità al termine di una battaglia tiratissima. Con 7.3 secondi da giocare nel 2° supplementare i Lakers sono avanti di due lunghezze, ma la palla è degli Warriors che effettuano la rimessa. Jarred Vanderbilt si schianta sul blocco portato da Draymond Green e Curry è libero di ricevere e tirare: il risultato, quasi scontato, è la tripla del sorpasso per Golden State. Sul cronometro, però, ci sono ancora 4.7 secondi e i Lakers chiamano un time out. Anzi, ne devono chiamare due per riuscire a effettuare la rimessa. La palla finisce nella mani di James che attacca il ferro e subisce il fallo di Green. LeBron è glaciale dalla lunetta e il suo 2/2 concede giusto il tempo per la preghiera da metà campo, ovviamente affidata a Steph, che finisce molto corta e sancisce il colpo in trasferta dei Lakers.