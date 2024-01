L'allenatore di Dallas spende parole importanti per la sua superstar, di cui dice: "È già oggi il miglior giocatore nella storia dei Dallas Mavericks". Per lui l'unico dibattito possibile è quello per il titolo di "miglior giocatore di sempre". Anche se i successi ai playoff devono ancora arrivare

Le ultime tre gare disputate da Luka Doncic - 48.7 punti e 13.0 assist di media, producendo 79.7 a partita per i suoi Mavs - hanno spinto l'allenatore di Dallas Jason Kidd ad abbandonare ogni prudenza e a consacrare definitivamente il talento sloveno: "È il miglior giocatore nella storia di questa franchigia. È meglio di Dirk [Nowitzki, con cui Kidd ha vinto il titolo NBA del 2011, ndr]. È in quella stratosfera dove ci sono solo i Jordan - il migliore di sempre - i LeBron, i Kobe. A soli 24 anni, quello che sta facendo per questa franchigia non lo ha fatto mai nessuno, perché in campo fa cose che neppure Dirk poteva fare. E ora ha l'opportunità di avere attorno a lui i compagni giusti per arrivare finalmente a vincere un titolo". Le parole di coach Kidd, pronunciate alla stazione radio 97.1 The Freak, durante una trasmissione chiamata "The Downbeat", hanno fatto clamore, perché da un lato le cifre di Doncic sono davvero incredibili (quest'anno sta viaggiando a 34.7 punti, 8.6 rimbalzi e 9.6 assist di media), ma dall'altro con lui alla guida i Mavs sono riusciti a superare il primo turno di playoff solo una volta (nel 2022, arrivando fino in finale di conference), senza neppure qualificarsi soltanto l'anno scorso. Certo, quando chiamato a misurarsi con le sfide di playoff, Doncic ha sempre risposto presente (la sua media punti, 32.5 a sera, è seconda solo a quella di Jordan, a quota 33.4) ma a mancare ancora sono i risultati di squadra.