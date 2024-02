La serata dei Sixers non era cominciata bene a causa delle notizie confuse circa le condizioni fisiche di Joel Embiid. Senza l'MVP in carica Philadelphia è scesa in campo contro gli Utah Jazz e si è subito ripresa grazie a Tyrese Maxey, che ha festeggiato la sua prima convocazione all'All-Star Game segnando il massimo in carriera: 51 punti con 17/27 dal campo, 7/9 da tre e vittoria in trasferta nonostante qualche brivido nel finale

