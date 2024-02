Sembrava il prossimo, dopo James Wiseman, destinato a lasciare la California: Jonathan Kuminga per intere settimane è stato uno dei nomi più caldi sul mercato, e uno dei mal di testa più forti per coach Kerr e front office di Golden State. Potenziale enorme, il suo sfogo sullo scarso ruolo in squadra sembrava averne però sancito la fine della corsa in maglia Warriors, con la replica pubblica di Steve Kerr ("I campioni imparano a gestire le loro frustrazioni"). E invece, oggi, Kuminga è forse la nota più lieta per Curry e compagni, e a pochi giorni dalla trade deadline sembra impossibile che Golden State voglia privarsi di lui (tutti i segnali portano invece a Wiggins, se Mike Dunleavy vorrà muoversi sul mercato). Cos'è cambiato? Kuminga si è tagliato i capelli, ha detto qualcuno, buttandola sul ridere. E in effetti le cifre con la nuova acconciatura (molto più corta, quasi rasata) sono giorno-e-notte rispetto a quelle con il veccho taglio: oltre 21 punti, quasi il 45% da tre, 6 rimbalzi a sera (contro meno di 13 punti con il 28% dall'arco prima). Ma ovviamente le vere ragioni stanno altrove. "Fiducia. Quella che sento attorno da tutti, a partire da Draymond Green. L'altro giorno in allenamento - racconta Kuminga - mi ha detto: 'Non pensare troppo a cosa devi fare, fallo e basta. Sii te stesso'. Da allora quelle parole mi sono rimaste dentro". "Nelle ultime due settimane è la miglior versione di se stesso che abbiamo mai visto. Ha una calma che non ha mai avuto", dice Kerr, mentre Wiggins - con cui spesso sembrava non poter coesistere assieme in campo - oggi sembra essere il suo primo tifoso.