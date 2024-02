Al momento i Sixers non si sono ancora espressi, rimanendo fermi al loro comunicato ufficiale risalente a giovedì e che parlava di un generico "infortunio al ginocchio sinistro" con terapie e tempistiche dei recupero tutte ancora da valutare, ma la situazione che riguarda Joel Embiid sembra in rapida evoluzione. Secondo quanto riportato da "The Athletic", infatti, gli esami successivi all'infortunio patito nel contatto con Jonathan Kuminga durante la partita di martedì scorso contro Golden State, avrebbero riportato un danno al menisco del ginocchio sinistro dell'MVP in carica. Le ipotesi, qualora fosse confermata l'entità dell'infortunio, rimarrebbero quella di affidare il possibile recupero a un periodo di fermo dall'attività agonistica oppure quella di ricorrere ad un'operazione chirurgica. Entrambe le ipotesi sarebbero al momento in corso di valutazione da parte del giocatore e della franchigia, anche se quella del ricorso all'intervento chirurgico, fin qui mai menzionata in via ufficiale dallo staff medico di Philadelphia, parrebbe ora farsi strada. Sempre secondo le fonti consultate da "The Athletic", inoltre, lo scontro con Kuminga durante la partita persa dai Sixers al Chase Center di San Francisco avrebbe in realtà solo aggravato una problematica che Embiid è trascinato per una buona porzione di stagione. La decisione su come procedere, che porterà ovvie conseguenze dal punto di vista dei tempi di recupero e reintegro in squadra del giocatore, sarebbe attesa entro la giornata di domani.