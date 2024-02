Nell'ultima gara giocata (e vinta) dai suoi Nets a Philadelphia, Cam Thomas ha chiuso come miglior marcatore di serata con 40 punti, frutto di un ottimo 14/26 dal campo (con 5/11 da tre) e di un 7/8 ai liberi. Non si tratta della sua miglior prestazione realizzativa stagionale (aveva già segnato 45 e 41 punti in due altre occasioni) ma a farsi notare è la data dell'impresa: il 4 febbraio 2024. Perché proprio un anno fa, il 4 febbraio 2023, era iniziata la settimana "magica" di Thomas, che nell'arco di tre gare (e sei giorni) era andato tre volte consecutive sopra i 40 punti. Un exploit che lo ha messo definitivamente sulla mappa NBA e che ai microfoni di Sky Sport Thomas ha ricordato così: "Mi ricordo che eravamo vicini alla trade deadline e avevamo alcuni giocatori fuori. La prima partita da 40 [44 per l'esattezza, ndr] l'abbiamo giocata contro gli Wizards e Kyrie [Irving] era fuori, per cui avevamo tutti un po' le briglie sciolte per giocare liberamente. Mi son sentito subito in ritmo, i tiri entravano e quasi senza accorgermene mi sono ritrovato con la mia prima partita a quota 40 punti. Il giorno dopo abbiamo giocato contro i Clippers e di certo non pensavo a segnarne ancora altri 40, ma solo a giocare col massimo dell'impegno cercando di vincere. Alla fine però ne ho messi altri 40 [47 con 7/11 da tre, ndr] ma a quella gara ne ha fatto seguito un'altra, contro Phoenix in back-to-back, e ho compleato l'opera con il terzo quarantello [43].