Il 2° quarto della sfida tra Jazz e Bucks sta per finire con gli ospiti in netto vantaggio. Collin Sexton segna in penetrazione dopo un contatto duro con Giannis Antetokounmpo. Malik Beasley non gradisce e aspetta l'avversario a metà campo per farglielo capire, ne nasce un alterco che per poco non si trasforma in rissa. La questione si conclude con un fallo tecnico a entrambi i protagonisti, mentre Utah da lì in poi ribalterà il punteggio portando a casa la vittoria

