Non c’è dubbio che Milwaukee e Dallas siano tra le squadre con più pressione per fare strada ai playoff nella prossima primavera, non fosse altro che per la presenza di due candidati MVP come Giannis Antetokounmpo e Luka Doncic nel prime delle loro carriere. Per questo potrebbero presto diventare partner per uno scambio di mercato entro la deadline prevista per giovedì alle 21 italiane: secondo quanto riportato dal giornalista Marc Stein, sempre molto informato sulle vicende dei Mavs, le due squadre avrebbero avuto delle discussioni preliminari per imbastire uno scambio incentrato su Bobby Portis (che finirebbe in Texas) e Grant Williams (che tornerebbe nella Eastern Conference dopo aver lasciato Boston solo la scorsa estate).