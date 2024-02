Da anni ormai gli appassionati di NBA si lamentano del calo di "star power" della gara delle schiacciate. I nomi degli ultimi cinque vincitori (Hamidou Diallo, Derrick Jones Jr., Anfernee Simons, Obi Toppin e Mac McClung) infatti non hanno esattamente appeal presso il grande pubblico, per quanto alcuni di loro abbiano effettivamente dato spettacolo con i loro voli sopra il ferro — tanto che MacClung sarà di nuovo protagonista per difendere il titolo conquistato lo scorso anno, contro probabilmente Jaime Jaquez Jr. dei Miami Heat e altri due partecipanti non ancora confermati. Uno di questi potrebbe essere a sorpresa un All-Star della partita della domenica: secondo quanto riportato da Shams Charania di The Athletic, Jaylen Brown dei Boston Celtics starebbe seriamente pensando alla possibilità di prendere parte allo Slam Dunk Contest della notte tra sabato 17 e domenica 18 febbraio (diretta su Sky Sport NBA e in streaming su NOW), riportando così un po’ di nome ad una competizione storica dell’All-Star Weekend.