Guidati dagli 85 punti del trio Booker-Durant-Beal, i Suns superano i Bucks privi di Lillard, Lopez e Middleton. Sconfitte a sorpresa per Minnesota (rimontata a Chicago e battuta al supplementare) e Oklahoma City (ko in casa dei Jazz, 2 punti per Fontecchio) lasciando ai Clippers il primo posto a Ovest. Irving torna a Brooklyn e segna 36 punti alla sua ex squadra, Miami vince il derby della Florida, successi anche per Indiana e New York