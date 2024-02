Con 20 secondi da giocare e Indiana avanti di tre contro i Rockets, Tyrese Haliburton si è preso la responsabilità del tiro per chiudere i giochi. Grande esitazione dal palleggio su Jeff Green, penetrazione e canestro resistendo al contatto del difensore in aiuto per il più cinque. Dopo la super giocata la stella dei Pacers si è tolto la soddifazione di rivolgere qualche parolina provocatoria a Dillon Brooks