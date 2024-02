In un mercato in cui i free agent di primo livello sono sempre di meno, assicurandosi estensioni di contratto in tripla cifra per poi eventualmente chiedere la cessione, il nome di Paul George potrebbe diventare quello più ricercato. L’attuale stella degli L.A. Clippers ha una player option da 48.7 milioni di dollari da poter esercitare per la stagione 2024-25, ma potrebbe decidere di diventare il free agent più ricercato sul mercato e assicurarsi un accordo più lungo in una squadra di suo gradimento. E tra le ipotesi più suggestive spicca quella degli Indiana Pacers: secondo Jake Fischer di Yahoo Sports, esistono "voci sempre più insistenti" sull’interesse di PG13 per il suo ritorno nella squadra con cui ha passato i primi sette anni della sua carriera, prima di chiedere la cessione nel 2017 passando agli Oklahoma City Thunder. George diventerebbe così il destinatario principale degli assist di Tyrese Haliburton, formando una coppia di ali versatili e intercambiabili con Pascal Siakam trasformando i Pacers in una contender nella Eastern Conference. Un’altra squadra che ha le credenziali giuste per intrigare George sono i Philadelphia 76ers, che hanno ampio spazio salariale attorno a Joel Embiid e Tyrese Maxey, posizionandosi in prima fila se e quando PG13 dovesse decidere che i suoi giorni a Los Angeles sono terminati.