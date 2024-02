Isaiah Stewart arrestato per un pugno a Eubanks

Il lungo dei Detroit Pistons Isaiah Stewart è stato arrestato dalla polizia di Phoenix per aver colpito con un pugno il centro dei Suns Drew Eubanks diverse ore prima della sfida tra le due squadre. Secondo quanto raccontato da Eubanks, i due hanno avuto una discussione accesa nei corridoi dell’arena culminata con un colpo al volto da parte del giocatore dei Pistons , che è stato già rilasciato dopo aver deposto una dichiarazione alla polizia . I due sono venuti a contatto petto contro petto e dopo il pugno di Stewart (fuori per infortunio ma comunque presente al seguito della squadra) è dovuta intervenire la security dell'arena , anche se l’incidente non ha impedito a Eubanks di scendere in campo nella facile vittoria dei padroni di casa chiudendo con 6 punti e 8 rimbalzi in 18 minuti. "L ’attacco a Drew Eubanks è stato ingiusticato e tali atti di violenza sono inaccettabili " hanno scritto i Suns in un comunicato. " Sosteniamo assolutamente Drew e continueremo a lavorare con la polizia locale e la NBA". I Pistons, dal canto loro, hanno preferito evitare commenti, dichiarando solamente di essere al corrente dell’incidente e di essere in fase di raccolta di informazioni per fare luce su quanto accaduto e cosa l’abbia provocato.

Williams contro la sua ex squadra, Durant sostiene Eubanks

Coach Monty Williams, al suo primo ritorno da avversario a Phoenix dopo quattro anni alla guida dei Suns, ha condannato la decisione della sua ex squadra di rilasciare un comunicato. "Prima bisogna avere tutte le informazioni, la NBA farà la sua investigazione. Venire qui e fare qualsiasi commento sarebbe irresponsabile da parte mia. So che i Suns hanno detto che non è stato provocato, ma non lo possono davvero sapere. Non doveva succedere: c’è un tempo in cui bisogna raccogliere informazioni e uno in cui fare delle dichiarazioni". "Manteniamo il gioco al primo posto, c’è un sacco di rumore a riguardo" ha detto invece Kevin Durant. "Quello che è successo prima della partita è stato spiacevole: dovremmo essere una fratellanza, ma capisco anche che a volte gli animi possano accendersi. Cerchiamo di evitarlo in questa lega, spero che possiamo voltare pagina. Siamo tutti con Drew in ogni caso".