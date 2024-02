L'Est stravince l'All-Star Game, Lillard MVP

Gli appelli degli ultimi giorni da parte dei piani alti della lega non hanno avuto l’effetto sperato: nonostante il ritorno all’antico del formato dell’All-Star Game, quella andata in scena a Indianapolis non è stata una partita competitiva, con le stelle che invece hanno messo assieme la sfida dal più alto punteggio di sempre. Se non altro il ritorno alla tradizionale partita tra Eastern e Western Conference è servita all’Est per tornare a vincere a 10 anni di distanza dall’ultima volta nel 2014, per quanto dal 2018 al 2023 si siano affrontate le squadre capitanate dai giocatori più votati mischiando i roster. L’Est in ogni caso aveva vinto solamente uno degli All-Star Game disputato dal 2011 al 2017, ma stavolta non c’è stata partita — complice anche una serata da 42 triple a segno per la "squadra di casa", guidata dalle splendide prestazioni balistiche di Tyrese Haliburton e Damian Lillard. Il padrone di casa ha cominciato fortissimo con 5/5 dall’arco nel solo primo quarto, chiudendo alla fine con 32 punti, 7 rimbalzi e 6 assist con 11/15 al tiro di cui 10/14 dalla lunga distanza, ma meglio di lui ha fatto Lillard, che ha chiuso con 39 punti, 6 assist e soprattutto 11 triple a segno, un paio delle quali da oltre centrocampo. Nonostante gli altri sei giocatori in doppia cifra (tra cui 36 per Jaylen Brown, 23 per Giannis Antetokounmpo e 20 per Jayson Tatum) alla fine è stato il playmaker dei Milwaukee Bucks a vincere il premio di MVP della competizione, alzando il primo Kobe Bryant Trophy della sua carriera e portandoselo a casa insieme al trofeo della gara del tiro da tre punti vinto ieri.