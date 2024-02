NBA

Dopo le firme estive di Gregg Popovich e Monty Williams e quelle a stagione in corsa di Doc Rivers e Erik Spoelstra, a prendersi la vetta degli allenatori più pagati è Steve Kerr, che ha rinnovato per altri due anni con i Golden State Warriors a cifre da capogiro. Ecco la classifica degli allenatori più pagati della NBA

Uno dei motivi per cui Tyronn Lue è sulla panchina dei Clippers e non su quella dei Lakers è proprio da ricercarsi nello stipendio, visto che i gialloviola non volevano corrispondergli uno stipendio superiore ai 6 milioni di dollari annui che è lo standard per i coach capaci di vincere il titolo NBA come lui nel 2016. In estate dovrebbe arrivare una ricca estensione di contratto catapultandolo nella top-5 dei più pagati