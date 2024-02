Banchero, canestro della vittoria a 0.8 dalla fine

HIGHLIGHTS NBA

Boston vince al Madison Square Garden di New York conquistando l'ottava vittoria consecutiva e fortificando il miglior record di tutta la NBA. Minnesota tiene il passo superando Brooklyn nel finale grazie ai 57 punti della coppia Edwards-Towns. Orlando passa a Detroit con il canestro della vittoria a 8 decimi dalla fine di Paolo Banchero, rendendo inutili i 17 punti realizzati da Simone Fontecchio per i Pistons STASERA SIXERS-BUCKS E SUNS-LAKERS IN STREAMING SU SKYSPORT.IT