Antetokounmpo c'è: i Bucks passano a Philadelphia

La pausa per l’All-Star Weekend sembra proprio aver giovato a Milwaukee, perché dopo aver vinto a Minnesota venerdì sera i Bucks piazzano un altro colpo in trasferta imponendosi a Philadelphia. Le assenze di Khris Middleton da una parte e di Joel Embiid dall’altra pesano evidentemente in maniera diversa, perché la profondità del roster dei Bucks concede a Doc Rivers rotazioni che non alterano troppo la qualità media dei quintetti di volta in volta schierati. La stessa cosa non vale per Nick Nurse, perché senza l’MVP in carica i Sixers faticano su entrambi i lati del campo, non riuscendo a contenere le incursioni di Giannis Antetokounmpo (30 punti e 12 rimbalzi) e Damian Lillard (24 punti e 9 assist) e tribolando non poco per trovare soluzioni decenti in attacco. Dopo un 1° quarto tutto sommato equilibrato, con i padroni di casa comunque sempre costretti ad inseguire, i Bucks scappano a metà del 2° quarto con un parziale di 10-0. Milwaukee, da lì, prende il largo e chiude all’intervallo avanti 69-48.