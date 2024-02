"Klay Thompson è sempre stato uno dei miei giocatori preferiti". Complimenti come questi fanno sempre piacere, ma se arrivano dalla bocca di Larry Bird, ancora di più. La leggenda dei Boston Celtics, intervistato all'ultimo All-Star Weekend da Bob Costas, ha espresso senza riserve la sua ammirazione per il n°11 di Golden State, "un tiratore incredibile", ricordando in particolare un paio di momenti clou della carriera del giocatore degli Warriors: "L'ho visto proprio qui a Indianapolis segnare 60 punti in tre quarti. Roba da non credere. Con 8 palleggi in tutta la sua partita. Come si fa a fare una cosa del genere?", ha chiesto un (ancora) incredulo Bird a Costas. "Un'altra volta ha segnato anche 39 punti in un solo quarto [erano 37, ndr]: come fai a farlo?", si è richiesto Bird, divertito. "È davvero incredibile".