Come ogni settimana torna puntuale l’appuntamento col “meglio del peggio” della NBA selezionato da Shaquille O’Neal. E anche questa volta Jordan Poole è protagonista di una delle quattro nomination dell’Hall of Famer, insieme all’All-Star Scottie Barnes, a Javon Carter che rinuncia ai due punti più facili della sua carriera e a GG Jackson e la sua infinita serie di finte. Vedere per (non) credere!