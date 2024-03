Gli ultimi exploit del francese (la tripla doppia con 10 stoppate, la gara vinta contro Chet Holmgren) hanno convinto un suo connazionale illustre, l'attaccante del PSG Killian Mbappé, della candidatura a rookie dell'anno del giovanissimo talento degli Spurs. Per Mbappé infatti non ci sono dubbi che sia lui il Rookie of the Year 2023-24: "al 10.000%"

