Febbraio è finito: le 10 migliori giocate del mese

Si parte con una schiacciata a quote proibitive di Lauri Markkanen e si va avanti tra tiri miracolosi da centrocampo, acrobazie in 360, assist no-look e buzzer beater da ricordare. Il meglio del mese appena concluso in un unico video

