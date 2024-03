Il ritorno in campo di Bradley Beal dopo 5 gare di assenza per guai fisici non è certo quello sperato: non solo i suoi Suns perdono in casa contro Houston, ma l'ex Wizards viene espulso con 7:10 ancora da giocare nel terzo quarto per aver messo le mani in faccia a Jalen Green, che lo aveva provocato a voce dopo uno stop difensivo. Per Beal solo 7 punti con 3/6 al suo ritorno in campo, durato meno del previsto

