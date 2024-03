Non sono Nikola Jokic o Giannis Antetokounmpo, perché il loro nome non compare nella maggior parte delle discussioni su chi sia il candidato più credibile al premio di MVP, e non sono nemmeno LeBron James o Steph Curry, leggende viventi il cui status ormai trascende il basket. Eppure sono cinque giocatori che stanno disputando una stagione eccellente, in alcuni casi addirittura strepitosa, trascinando le rispettive squadre durante la regular season. Regular season che però sta per terminare, e in vista dei playoff, a "Basket Room" Flavio Tranquillo ha presentato cinque protagonisti da tenere d'occhio nell'ultima parte di stagione. Shai Gilgeous-Alexander, leader e uomo simbolo dei giovanissimi e lanciatissimi Oklahoma City Thunder. Anthony Edwards, stella dei Minnesota Timberwolves in testa alla Western Conference. Zion Williamson, che con i suoi New Orleans Pelicans sembra finalmente aver trovato la giusta dimensione. Jalen Brunson, che dei Knicks di coach Tom Thibodeau è motore e pilastro imprescindibile. Donovan Mitchell, che ha tenuto i Cleveland Cavaliers nelle zone alte a Est nonostante i tantissimi infortuni. La primavera NBA passa anche dalle loro mani.