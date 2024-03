Sembra il giorno della marmotta, ma nessun tifoso dei Nets (e della pallacanestro in generale) ci trova nulla di divertente: per l'ennesima volta i problemi fisici - alla schiena - fermano Ben Simmons ma stavolta i Brooklyn Nets comunicano che lo stop al loro n°10 non sarà temporaneo ma definitivo, almeno fino al termine della stagione. Una stagione che per il giocatore da LSU sarà durata quindi soltanto 15 gare, a cui si sommano due intere annate - quella 2016-17, da matricola, e quella 2021-22 - saltate nella loro interezza. Il problema è quello ormai ricorrente, e fin qui senza soluzione (almeno definitiva), e riguarda quella che col termine medico "impingement" viene definita come "una situazione di conflitto di una struttura anatomica quando compressa tra altre due contigue", nel suo caso a livello nervoso nella parte inferiore della schiena. Simmons, per questo motivo già assente per 38 gare in fila dalla prima settimana di novembre fino a fine gennaio, era tornato in borghese nelle ultime 5 partite dei Nets, dopo aver disputato una decina scarsa di gare. Ora lo stop definitivo, con il giocatore che - d'accordo con la franchigia - sta cercando pareri medici competenti che possano trattare nel lungo periodo la sua complessa patologia.