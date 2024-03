Non si può dire che a Phialdelphia siano disperati, perché la squadra rimane al momento 7° a Est ma ad un passo dal 6° e 5° posto, solo che il record maturato da inizio febbraio a oggi (6-11) comincia davvero a preoccupare. Non che il motivo di un crollo così evidente nel rendimento di squadra rappresenti un mistero, perché è ovvio per tutti che l'assenza prolungata di Joel Embiid pesi come un macigno per i ragazzi di coach Nick Nurse. E anche se in via ufficiale i Sixers continuano a coltivare un certo ottimismo circa il possibile ritorno in campo dell'MVP in carica entro l'inizio dei playoff, Daryl Morey prova a valutare come aiutare la squadra a fare a meno della sua stella. Il mercato, ufficialmente chiuso ormai da un mese, non offre grandi margini di manovra, e allora il front office dei Sixers starebbe pensando alla mossa a sorpresa. Secondo quanto riportato da Shams Charania di "The Athletic", infatti, i Sixers avrebbero in programma di concedere un provino a Kai Jones, 19° scelta al Draft del 2021 la cui avventura a Charlotte si era bruscamente interrotta lo scorso ottobre a seguito delle sconclusionate uscite del giocatore sui social. Jones, centro di 2.11 dalla buona verticalità, in teoria avrebbe le caratteristiche giuste per provare a colmare, almeno a livello di presenza fisica, il vuoto lasciato dallo stop forzato a Embiid. Sull'affidabilità emotiva e la presenza a se stesso dell'ex Texas Longhorns, che tra le altre cose si era autodefinito "Un mix tra MVP e difensore dell'anno", persistono però parecchi, legittimi dubbi.