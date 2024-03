Fino a oggi Brandon Boston Jr. aveva giocato solo 19 delle 62 gare disputate dai Clippers in stagione, due volte soltanto in doppia cifra per punti. Ma le assenze di Leonard e George hanno voluto dire un'opportunità per lui, che ne ha approfittando "mettendo sul poster" niente meno che Giannis Antetokounmpo e Bobby Portis. Una schiacciata stupenda commentata così dalla coppia Tranquillo-Pessina

TROPPI ANTETOKOUNMPO E LILLARD: MILWAUKEE BATTE L.A.