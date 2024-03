Il controverso finale della gara di venerdì notte tra i suoi Timberwolves e i Cleveland Cavs ha conseguenze pesanti per il centro di Minnesota, che la lega ha deciso di multare per il massimo importo possibile. Piaciute poco, evidentemente, gesti e parole del francese, che però non è pentito: "Lo rifarei. Il business delle scommesse sta diventendo sempre più grande e finirà per rovinare il nostro gioco". Un tema trattato a Basket Room da Flavio Tranquillo

Non c'è due senza tre, e il quattro vien da sé. Quattro infatti sono le volte in cui Rudy Gobert è stato multato dalla NBA per aver criticato gli arbitraggi, ma l'ultimo episodio - quello avvenuto dopo il ko dei suoi Timberwolves contro Cleveland - è forse il caso più eclatante. Anche per via della punizione inflitta dalla lega al centro francese: 100.000 dollari, ovvero il massimo previsto dal nuovo contratto collettivo (e amministrata solo un'altra volta, a James Harden, per le sue richieste pubbliche di cessione, con dure parole verso Daryl Morey). Le proteste del francese sono esplose a 27 secondi dalla fine dei regolamentari della gara contro i Cavs (poi persa in overtime da Minnesota): il gesto dei "soldi" - con pollici e indici delle due mani ripetutamente a contatto - era indirizzato verso Scott Foster ma è stata Natalie Sago ad accorgersi della plateale reazione di Gobert e ad amministargli il tecnico (arrivato pochi secondi dopo il suo sesto fallo). Al danno arrecato alla sua squadra ("Inaccettabile", ha tuonato il vice allenatore dei T'Wolves Micah Nori, in panchina al posto di Finch) ora arriva anche il danno economico per il giocatore, le cui parole a spiegare il gesto sono evidentemente piaciute ancora meno del gesto stesso alla lega: "Lo rifarei. Mi sta bene essere additato come quello cattivo. Mi prendo la multa. Ma penso che il business delle scommesse, che sta diventendo sempre più grande, finirà per rovinare il nostro gioco, e non dovrebbe essere così".