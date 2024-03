I New York Knicks stanno disputando questa parte di stagione senza tre titolari: il loro All-Star Julius Randle, OG Anunoby e Mitchell Robinson. Chiaro che l'attacco ne sia danneggiato, altrettanto chiaro che l'unica soluzione sia puntare ancora di più tutto sulla difesa. Assunto mai stato più chiaro che guardando alle ultime due prestazioni della squadra di coach Thibodeau. Venerdì notte, infatti, i Knicks hanno costretto gli Orlando Magic al minimo stagionale per punti segnati in questa stagione NBA, solo 74 (vincendo la sfida diretta a Est con un convincente 98-74). Solo che 48 ore dopo, nella gara interna contro i Philadelphia 76ers, sono stati gli stessi Knicks a battere il record negativo stagionale dei Magic segnando solo 73 punti nella sconfitta contro i Sixers. Una gara per certi versi quasi irreale, per le percentuali offensive di New York (il 32.5% dal campo, il 22.5% da tre) ma anche per la prestazione dei Sixers, vincenti sì ma segnando soltanto 79 punti, ovvero 9 in più di quanto fatto da Joel Embiid non più tardi di due mesi fa nella gara in cui ha staibilito il nuovo record di franchigia mettendo a referto (lui da solo) 70 punti contro San Antonio.