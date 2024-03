La vittoria contro Golden State è stata la 4° di fila per i Mavericks, che possono così coltivare la speranza di uscire dalla zona play-in per provare a guadagnarsi un posto sicuro ai playoff a Ovest. Il successo sugli Warriors, però, rischia di costare caro a Dallas perché Luka Doncic ha dovuto abbandonare la partita in anticipo a causa di un problema al bicipite femorale sinistro. L'entità dell'infortunio verrà valutata nei prossimi giorni

La vittoria, per Dallas, è di quelle pesanti, perché alimenta la striscia aperta di quattro successi, perché è arrivata contro una diretta concorrente nella zona play-in e perché consente ai ragazzi di Jason Kidd di continuare a provare ad agganciare un posto sicuro nel tabellone dei prossimi playoff a Ovest. Le buone notizie in casa Mavericks, però, finiscono qui. A preoccupare è infatti il bicipite femorale sinistro di Luka Doncic, che dopo aver regalato un alley-oop al compagno Daniel Gafford è atterrato male sulla gamba sinistra mostrando subito una smorfia di dolore. Mancavano ancora 6:46 sul cronometro del 4° quarto, ma Doncic, rientrato sul parquet da 20 secondi, ha dovuto abbandonare il campo senza poter più rientrare. L'uscita anticipata non ha influito sul 109-99 finale in favore di Dallas, ma ha invece interrotto la striscia di 7 triple doppie consecutive dello sloveno, che ha chiuso con 21 punti, 9 assist e 3 rimbalzi. Le condizioni della stella dei Mavs non sono ancora chiare e si attendono maggiori dettagli nelle prossime ore e nei prossimi giorni, ma nel dopo partita Kidd ha confermato che non è affatto sicuro che Doncic segua la squadra nella trasferta a Oklahoma City, dove andrà in scena un'altra importante sfida in back-to-back contro i Thunder.