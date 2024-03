Steph Curry sogna la Casa Bianca

La stella di Golden State, al momento ferma per un lieve infortunio, ha parlato del suo futuro prossimo in un'intervista a "CBS". Pur rassicurando tutti sul fatto che non ha alcuna intenzione di ritirarsi a breve, Steph Curry non ha affatto escluso una seconda carriera in politica. E nelle mire del quattro volte campione NBA potrebbe esserci addirittura la Casa Bianca

Ritagliarsi una nuova vita , e magari una nuova carriera , non è affatto facile per le stelle dello sport . Lo dimostra la storia, anche quella della NBA : dopo essere stati al top in campo, riuscire ad avere successo anche in altri ambiti è complicato. Non che Steph Curry stia pensando al ritiro, anzi, nell'intervista concessa a "CBS" il leader degli Warriors ha ribadito di non aver acluna intenzione di lasciare il basket , ma pare che il quattro volte campione NBA abbia comunque le idee chiare a proposito del suo futuro . Intervenendo al programma mattutino dell'emittente americana per presentare l'ultimo libro per bambini a cui ha messo la firma, Curry non si è tirato indietro davanti alla domanda esplicita della conduttrice Jericka Duncan: " Steph Curry for President? ".

Steph non esclude affatto l'ipotesi Casa Bianca

"Forse". Curry, da sempre impegnato in diverse iniziative di carattere sociale e non nuovo a incursioni in ambito politico, non ha escluso un interesse verso una carriera ben diversa da quella attuale. "Sono interessato a esercitare la mia influenza in ogni modo possibile per fare del bene, se la politica si rivelasse un modo per creare un cambiamento non escluderei un mio coinvolgimento". L'apertura di Steph induce la conduttrice a ipotizzare addirittura una candidatura nel breve ("Steph Curry 2028?"), a cui il diretto interessato risponde: "Non così presto!". La Casa Bianca, insomma, potrebbe essere nell'orizzonte di Curry, ma per il momento il presente e il futuro della stella di Golden State, attesa al rientro in campo nel giro di qualche giorno, rimane legato ai parquet della NBA.