Sul cronometro del 4° quarto mancano 3 minuti e Jaylen Brown ha appena messo il punto esclamativo sulla vittoria dei Celtics sui Suns con una schiacciata. Phoenix avanza verso la metà campo avversaria ma la panchina chiama un time out. A gioco fermo Royce O'Neale prova comunque la conclusione dalla lunga distanza, ma coach Joe Mazzulla non ci sta: scatta in campo e contesta il tiro

TUTTI I RISULTATI E GLI HIGHLIGHTS DELLA NOTTE NBA