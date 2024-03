Tutti sanno che i finali di partita nel basket possono richiedere molto tempo. Tra tempo effettivo, timeout e possibili situazioni in bilico da risolvere all’instant replay, spesso per giocare pochi minuti di gara ce ne vogliono quattro o cinque volte tanto di minuti reali. Quello che si è visto nel finale di partita tra Los Angeles Lakers e Golden State Warriors, però, ha pochi precedenti: complici un paio di revisioni al replay per dei challenge, una tripla chiave di LeBron James (avrebbe dato il -4 ai Lakers a meno di 2 minuti dalla fine) tolta dopo una lunga revisione e, soprattutto, il malfunzionamento del cronometro, i tempi si sono allungati a dismisura. Secondo una grafica apparsa in diretta su ESPN, addirittura, per giocare 15 secondi di partita sono serviti 16 minuti "reali" — con il risultato di annoiare enormemente i tanti VIP presenti a bordo campo. Trattandosi di un big match (per quanto Warriors e Lakers siano al momento al nono e al decimo posto a Ovest), erano presenti Ben Affleck e Jennifer Lopez, il tennista Novak Djokovic, Kim Kardashian insieme al figlio e il rapper Bad Bunny, tutti inquadrati dalle telecamere mentre non sapevano come far passare il tempo prima della ripresa del match. Anche una volta tornati in campo, però, per ben due volte gli arbitri hanno dovuto interrompere subito il match, visto che il cronometro non ne voleva sapere di ripartire. Una situazione che ha esasperato tanto i tifosi sugli spalti quanto LeBron James in campo, che dopo la seconda interruzione ha lanciato stizzito il pallone per terra e ha detto ai telecronisti di ESPN: “Sono troppo vecchio per questa m…a”.