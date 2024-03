Non che la presenza di personaggi famosi, in particolar modo provenienti dal mondo dello spettacolo e del cinema, sia una novità alle partite dei Lakers. L'appuntamento per la sfida con gli Warriors, però, era di quelli speciali per la prospettiva delle due squadre e per la caratura dei protagonisti sul parquet. Così a bordo campo, tra la coppia Jennifer Lopez-Ben Affleck e la consueta rappresentanza della famiglia Kardashian, ha fatto la sua comparizione alla Crypto.com Arena anche la leggenda del tennis Novak Djokovic. Il serbo, che poco prima si era messo alla prova palleggiando tra le gambe nello spogliatoio dei padroni di casa, non ha perso l'occasione per incontrare un'altra leggenda dello sport. Prima della partita, infatti, è andato in scena uno scambio con Steph Curry: Djokovic si è portato a casa la maglia numero 30 della stella di Golden State e Steph ha ricevuto in cambio la racchetta del campione di Belgrado. E l'abbraccio con Djokovic ha anche portato fortuna a Curry, che poco dopo ha guidato i suoi ad una vittoria pesante per la classifica della Western Confernce.