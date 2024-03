Golden State vince e sorpassa i Lakers, Brunson 42

I super veterani LeBron James e Steph Curry danno spettacolo nella sfida tra Lakers e Warriors e a spuntarla è Golden State. I Knicks passano a Sacramento trascinati da un'altra prestazione strepitosa di Jalen Brunson, New Orleans batte Portland e vede il 4° posto a Ovest. Vittorie nette per i Thunder a Memphis, per Indiana contro Brooklyn e per i Rockets che non lasciano scampo a Cleveland. Tutti i risultati e gli highlihgts della notte NBA

