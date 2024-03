Un gesto "barbaro", quello che nel terzo quarto lancia i Timberwolves verso la vittoria sui Jazz, trascinati da una prestazione da 32 punti, 8 assist, 7 rimbalzi e 2 stoppate di Edwards. Che piazza l'highlight della partita con una super schiacciata in testa a John Collins, costringendo il lungo a uscire dal campo per il colpo ricevuto alla testa

Un secondo tempo da MVP (in cui segna 25 dei suoi 32 punti serali) Anthony Edwards lo impreziosisce con una delle schiacciate più belle della stagione - e, forse, della sua carriera: "Pensavo di non riuscire a farcela, perché ero lontanissimo dal canestro. Ma in qualche modo Dio mi ha dato la forza di arrivarci". Di sicuro l'Altissimo ha dato al talento di Minnesota due autentiche molle sotto le gambe, e lo sa bene il povero John Collins, che nel tentativo di contestare la schiacciata del giocatore di T'Wolves ha avuto la peggio, incassando un colpo alla testa che lo ha costretto ad abbandonare il campo (anche se è stata esclusa una commozione cerebrale). Ma nel dopo partita - con la schiacciata di Edwards già virale sui social - tutta l'attenzione era concentrata sul gesto del n°5 di Minnesota: "Ho sempre sognato di schiacciare in questo modo: farlo mi ha dato i brividi", ha detto, dichiarando la sua ammirazione - da ragazzino - per i balzi sopra il ferro di Vince Carter.