Si chiama "Mind the Game" e il primo episodio del podcast che LeBron James ha scelto di produrre e lanciare insieme a JJ Redick sarà disponibile già a partire da oggi pomeriggio (orario italiano), con nuovi episodi in arrivo ogni martedì. Ognuna di queste puntate avrà una durata tra i 45 e i 60 minuti, e la coppia di "conduttori" James e Redick ha anticipato che al programma interverrano anche diversi ospiti, episodio per episodio. "Si tratteranno di semplici conversazioni sulla pallacanestro", ha fatto sapere Maverick Carter, da sempre partner in ogni avventura lontano dal parquet di "King" James. Dietro il progetto (che per il momento ha scelto di non avere sponsor esterni) le due case di produzione fondate proprio da James (Uninterrupted) e Redick (ThreeFourTwo Productions). "Il modo in cui LeBron parla di pallacanestro, in modo in cui comunica, è fantastico", ha detto Redick, che già da tempo riscuote parecchio successo con il suo podcast, "The Old Man and the Three".