In una NBA che in questo momento è dominata dai grandi talenti internazionali, da Nikola Jokic a Giannis Antetokounmpo passando per Joel Embiid, Luka Doncic e Shai Gilgeous-Alexander, le evoluzioni di Anthony Edwards fanno sicuramente un po’ più di rumore del solito, visto che si tratta di uno dei pochi giocatori statunitensi della nuova generazione con il potenziale per diventare la faccia della lega. La clamorosa schiacciata realizzata dalla stella dei Minnesota Timberwolves contro gli Utah Jazz ha riacceso il dibattito sul paragone nientemeno che con Michael Jordan, da molti "scomodato" negli ultimi anni per parlare di Edwards. Un accostamento che lo stesso "Ant-Man" aveva cercato di minimizzare solo pochi mesi fa ("Voglio che la gente la finisca di paragonarmi a lui, perché Michael è il più forte giocatore di sempre e io sono ancora lontanissimo da quel livello"), ma che inevitabilmente ora ritroverà vigore perché a dire la sua è stato proprio "His Airness".