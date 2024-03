Questa notte contro Washington Jalen Green ha pareggiato il suo massimo in carriera da 42 punti, suggellando il miglior momento di forma della carriera con un mese di marzo scintillante. Per lui anche 10 rimbalzi e 7 triple a segno: nella storia dei Rockets solamente James Harden e Tracy McGrady sono riusciti a realizzare cifre del genere in una partita. E sia Warriors che Lakers ora devono guardarsi le spalle

La corsa al play-in nella Western Conference sembrava ormai conclusa, con gli Houston Rockets troppo staccati dai Los Angeles Lakers e dai Golden State Warriors per agguantare uno degli ultimi posti validi per la fase a eliminazione diretta della post-season. Specialmente dopo il grave infortunio subito da Alperen Sengun il buon momento dei texani sembrava destinato a fermarsi, ma qualcuno si è dimenticato di dirlo a Jalen Green . Dopo una terza stagione ampiamente sotto le aspettative specialmente nei mesi di dicembre (14.9 punti di media con il 37% dal campo) e febbraio (15.8 con il 36.8% al tiro), nel mese di marzo Green sta vivendo probabilmente il miglior momento della sua giovane carriera , viaggiando a cifre di tutto rispetto. Sono infatti 26.6 i suoi punti di media nelle ultime 9 partite, tirando con il 50% dal campo, il 40% su quasi 9 tentativi a partita e l’80% ai liberi , aggiungendo anche 6.1 rimbalzi, 3.4 assist e quasi un recupero di media in 35.5 minuti a partita. Un’esplosione offensiva che ha permesso ai Rockets di inanellare 8 vittorie nelle 9 partite disputate a marzo di cui le ultime sei in fila , la striscia di successi più lunga attualmente in NBA insieme ai Boston Celtics.

Green come T-Mac e il Barba: e in estate tratterà il rinnovo

Questa notte contro Washington Green ha messo la ciliegina sulla torta al suo ottimo momento di forma pareggiando il suo massimo in carriera da 42 punti, frutto di un ottimo 12/21 dal campo di cui 7/13 dalla lunga distanza, a cui ha aggiunto 10 rimbalzi e 3 assist per un rotondo +26 di plus-minus (solo Amen Thompson meglio con +32 grazie a una doppia doppia da 25+10). Nella storia degli Houston Rockets solamente due giocatori sono riusciti a chiudere una partita da almeno 40 punti, 10 rimbalzi e 5 triple a segno: il primo in ordine cronologico è Tracy McGrady nel 2005 contro i Denver Nuggets; il secondo è ovviamente James Harden che ci è riuscito per la bellezza di 19 volte in maglia Rockets tra il 2014 e il 2020, tra cui 9 triple doppie, due prestazioni sopra i 60 punti e altre quattro sopra i 50. Una compagnia di élite nella quale Green spera di far parte sempre più spesso: finora il suo terzo anno era stato deludente, specie considerando che a fine anno potrà negoziare con la squadra la sua estensione di contratto da rookie, quindi il suo vero contratto "pesante" della carriera. Continuando così fino al termine della stagione, Green potrebbe essersi fatto un bel favore in vista delle contrattazioni di inizio luglio. Di sicuro ora però sia Lakers che Warriors si guardano le spalle, visto che i Rockets sono tornati a sole 2.5 gare di distanza da un posto al play-in.