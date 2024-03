Aveva già 47 minuti delle gambe, di cui gran parte impiegati per aiutare i suoi Lakers a rimontare da -19 e chiudere in perfetta parità i regolamentari, ma a 38 secondi dalla fine del 2° tempo supplementare Austin Reaves è riuscito a mantenere la freddezza necessaria per segnare la tripla decisiva per la vittoria. La guardia gialloviola ha poi chiuso la partita con una tripla doppia da 29 punti, 14 rimbalzi e 10 assist

