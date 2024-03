Draymond Green espulso dopo quattro minuti

Draymon Green ci è ricascato. Il veterano degli Warriors ha rimediato un'altra espulsione, dopo quella dello scorso dicembre per il colpo a Nurkic che gli era costata addirittura 16 partite di sospensione. Questa volta non si tratta di un episodio così grave, ma sicuramente coach Steve Kerr e compagni di squadra non hanno preso questa sua nuova intemperanza. Green è stato cacciato dagli arbitri per due falli tecnici per proteste dopo meno di quattro minuti di partita contro i Magic. A scatenare la sua 'furia' un episodio banale che non lo coinvolgeva neanche direttamemte: un fallo fischiato al suo compagno Andre Wiggins su Paolo Banchero. Green ha subito protestato con forza, prendendo il primo tecnico, e ha poi - nonostante l'arrivo di Steph Curry per cercare di mediare - continuato a discutere faccia a faccia con l'arbitro Ron Acosta rimediando il secondo tecnico e la conseguente espulsione. Un episodio che arriva tra l'altro dopo che la scorsa partita contro Miami era stato 'graziato' dopo un brutto fallo (braccio al collo) su Patty Mills.