Sembrava solo una questione di tempo prima che il passaggio dei Minnesota Timberwolves e delle Lynx a Marc Lore e Alex Rodriguez, ex stella della MLB, diventasse definitivo. Invece, con una mossa a sorpresa, la maggioranza delle due franchigie resterà nelle mani di Glen Taylor, che ha annunciato che le due squadre non sono più in vendita. Lore e Rodriguez, infatti, non sono riusciti a soddisfare le condizioni per acquistare il 40% delle due franchigie e diventare soci di maggioranza delle squadre, facendo terminare i 90 giorni previsti dall’accordo scaduto il 27 marzo 2024. “Secondo alcune circostanze, il compratore avrebbe potuto usufruire di un’ulteriore estensione. Quelle circostanze però non sono avvenute” si legge sul sito ufficiale dei Timberwolves. “Continuerò a lavorare con Marc, Alex e il resto del gruppo di proprietà per assicurare che le nostre squadre abbiano le risorse necessarie a competere ai massimi livelli in campo e fuori” ha detto Taylor, sottolineando però anche che “i Timberwolves e le Lynx non sono più in vendita”. Di fatto Lore e Rodriguez, che in questi anni hanno spesso assistito alle partite a bordo campo ed erano stati estremamente coinvolti nelle decisioni della franchigia (a partite dall’assunzione del capo della dirigenza Tim Connelly), rimarranno come soci di minoranza, anche se è possibile che una volta fallita "la scalata" vendano il 40% delle quote acquistate nel 2021 per una valutazione totale di 1.5 miliardi di dollari. Secondo quanto scritto da Adrian Wojnarowski di ESPN, alla base del mancato acquisto ci sarebbe il rapporto "disintegrato" tra Taylor e i due compratore negli ultimi anni, con Lore e Rodriguez che avevano i fondi per concludere l'acquisto, ma che secondo Taylor non hanno rispettato alcune deadline contrattuali durante la transazione.