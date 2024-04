Prima della gara tra Warriors e Mavs, Steph Curry e Luka Doncic si sono amichevolmente sfidati in una competizione di tiri da metà campo, che entrambi sono riusciti a mandare a segno. Doncic però ha contestato la conclusione di Curry sostenendo che avesse pestato la linea, tra l'ilarità generale degli assistenti allenatori presenti in campo per il riscaldamento delle due superstar