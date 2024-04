La guardia dei Detroit Pistons è alla sua terza squadra stagionale, e contro Atlanta non ha soltanto stabilito il suo massimo in carriera ma anche un nuovo record di franchigia per il maggior numero di punti segnati uscendo dalla panchina per un giocatore dei Detroit Pistons. Ma non è finita qui: scopriamo tutti gli altri primati stabiliti da Flynn nella notte e la sua storia personale, da autentico giramondo dei parquet

VIDEO | GUARDA I 50 PUNTI DI FLYNN CONTRO ATLANTA