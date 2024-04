Calcolare il reale valore di un giocatore mettendolo in relazione con quanto viene pagato è sempre un'operazione complessa, ma "HoopsHype" ha provato a farlo partendo dalle statistiche individuali e dall'impatto sui risultati di squadra per poi mettere il tutto in relazione al salario percepito. Ecco chi, tra i giocatori scesi in campo nella stagione 2023-24, è risultato strapagato: ci sono anche campioni NBA e protagonisti con un posto già prenotato nella Hall Of Fame