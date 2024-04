L'obbiettivo è stato fin dall'inizio quello di provare a giocare in NBA, e ora il figlio maggiore di LeBron James ha ufficializzato la sua intenzione di presentarsi al prossimo Draft. Ma che giocatore è Bronny James? Talento, atletismo e tiro non mancano, come dimostrano alcune delle sue migliori azioni al college con la maglia di USC

LA DECISIONE DI BRONNY: PROVERÀ A PRESENTARSI AL PROSSIMO DRAFT