La notizia era nell'aria, e ora è arrivata la conferma direttamente dal profilo Instagram del giocatore: Bronny James si dichiara al prossimo Draft NBA. L'intenzione sarebbe quella di sondare l'interesse nei suoi confronti, ma il figlio di LeBron lascia anche aperta la porta al possibile ritorno al college. Dietro alla decisione presa da Bronny non ci sarebbe necessariamente la volontà di giocare con il padre, quanto piuttosto l'idea di trovare la destinazione giusta per le sue esigenze

La notizia arriva direttamente dai social di Bronny James, che con un post su Instagram ringrazia la University of Southern California, dove ha trascorso la sua ultima stagione, e risponde ai molti interrogativi circolati sul suo futuro nelle ultime settimane. Inannzitutto viene ufficializzato l'addio a USC, dove il figlio di LeBron non ha trovato lo spazio che si aspettava, ma soprattutto Bronny conferma l'intenzione di presentarsi al prossimo Draft NBA. Come riportato da Adrian Wojnarowski di "ESPN", secondo Rich Paul, agente storico di LeBron e che ora curerà anche gli interessi del figlio, dietro alla scelta non ci sarebbe necessariamente l'intenzione di provare a giocare con il padre: "LeBron desidera che Bronny trovi la sua strada autonomamente". Sempre secondo Paul, "l'obbiettivo è cercare di trovare la squadra giusta a prescindere dalla posizione al Draft, una squadra che lo possa aiutare nel suo sviluppo come giocatore". Il maggiore dei figli di LeBron, reduce dallo spaventoso arresto cardiaco subito la scorsa estate proprio durante un allenamento con la squadra di USC, dovrà però ottenere il parere favorevole di un'apposita commissione medica denominata "NBA's Fitness to Play Panel" prima di partecipare a dei provini con le singole squadre.