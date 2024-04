Arrivato da Charlotte a stagione in corso, P.J. Washington non era mai andato oltre i 23 punti in maglia Mavs. Contro Golden State esplode per 32 (11 nel solo primo quarto) e firma anche il canestro della vittoria su assist di Tim Hardaway a 4.5 secondi dalla fine. Golden State affida sulla sirena alle mani di Klay Thompson il tiro da tre della potenziale vittoria che però si spegne sul ferro