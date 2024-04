Immanuel Quickley è tornato in campo dopo 6 gare di assenza nella partita casalinga contro i Lakers di quattro giorni fa, e dopo aver giocato a Minneapolis era in campo anche nella sfida che ha visto Toronto battere a sorpresa i Milwaukee Bucks. Il lutto per la scomparsa dell’amato zio, Shawn Hamilton, è ancora fresco, ma la guardia dei Raptors – visto anche il momento complicatissimo della squadra, arrivata a 15 ko consecutivi prima della vittoria contro i Bucks – si è rimesso a disposizione di coach Rajakovic. Al termine della gara vinta da Toronto sul campo di Milwaukee, Giannis Antetokounmpo e tutti i Bucks hanno avuto nei gesti di Quickley un gesto davvero bellissimo, quello di includere il loro avversario di serata nell’huddle di fine gara a centrocampo con cui i Bucks sono soliti concludere ogni gara, riuniti in preghiera. “Mio zio è stato come una figura paterna per me”, aveva confessato nei giorni scorsi Quickley, ancora scosso dalla scomparsa di Hamilton, avvenuta a fine marzo.