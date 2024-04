LeBron per il sorpasso: LA-Cavs alle 21.30 su Sky

Dopo una regular season contrassegnata da tantissimi alti e bassi, i Los Angeles Lakers nelle ultime settimane sembrano essersi stabilizzati. Con otto vittorie nelle ultime nove partite si sono assicurati quantomeno un posto al torneo play-in, e grazie alle difficoltà dei Sacramento Kings e dei New Orleans Pelicans davanti a loro, hanno la ghiotta possibilità di lasciare il nono posto in classifica , procurandosi quindi un’opportunità migliore per agganciare i playoff nel torneo play-in. La partita di questa sera contro i Cleveland Cavaliers — diretta su Sky Sport NBA e in streaming su NOW a partire dalle 21.30 con il commento di Alessandro Mamoli e Matteo Soragna — è un’opportunità da non lasciarsi sfuggire, visto che con un successo i gialloviola salirebbero a un record di 45-33 , una vittoria in più rispetto ai Sacramento Kings (contro i quali, però, non hanno il tie-breaker avendo perso tutti e 4 gli incontri diretti) che attualmente occupano l’ottavo posto, con i New Orleans Pelicans (sconfitti nelle ultime 4 partite) scivolati al settimo con un record di 45-32 .

Cleveland nel bel mezzo della Eastern Conference

I Lakers, insomma, hanno la possibilità di risalire, ma lo stesso possono dire i Cleveland Cavaliers, che nonostante un andamento altalenante (sempre alternate vittorie e sconfitte nelle ultime sei partite) rimangono in piena corsa per il secondo posto a Est, dovendo recuperare solo una partita ai Milwaukee Bucks in crisi dell’ultimo periodo. I Cavs — che sono alla quarta di cinque partite in trasferta, chiudendo domani alle 21.30 sempre a Los Angeles ma stavolta contro i Clippers, sempre in diretta su Sky — devono anche guardarsi le spalle dagli Orlando Magic e dai New York Knicks, distanti a loro volta una partita al quarto e al quinto posto, in un finale di stagione in cui tutti hanno qualcosa da giocarsi. L’appuntamento per la sfida della Crypto.com Arena è fissato per le 21.30 su Sky Sport NBA.